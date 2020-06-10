На 95-м км МКАД произошло тройное ДТП

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Тройное ДТП произошло на 95-м километре МКАД, пострадал один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 15:30 мск на 95-м км МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех единиц транспорта. Водитель автомобиля Suzuki совершила остановку по причине неисправности, после чего на место прибыл автомобиль "Нива" для оказания помощи", - сказали в управлении.

В процессе устранения неполадки в стоящие машины врезался автомобиль Honda. "Удар пришелся в заднюю часть "Нивы". Предварительно, пострадал водитель "Нивы" и был доставлен в медучреждение для оказания помощи", - добавили в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники правооханительных органов. По данным источника ТАСС в экстренных службах, движение автотранспорта на данном отрезке дороги затруднено.