Дело банды Пичугина рассмотрят с участием суда присяжных

СЫКТЫВКАР, 10 июня. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми рассмотрит с участием суда присяжных уголовное дело лидера и участников банды Юрия Пичугина, на счету которой шесть убийств в Коми и Архангельской области. Такое решение принято в среду по итогам предварительного слушания по делу, сообщается на сайте суда.

Обвиняемые и их адвокаты изначально настаивали на рассмотрении дела судом присяжных и в марте этого года заявляли отвод судье Александру Баранову из-за отказа в суде присяжных.

"Принято решение назначить судебное заседание по уголовному делу и рассмотреть уголовное дело судом с участием присяжных заседателей. Назначено закрытое судебное заседание на период формирования коллегии присяжных заседателей и в части исследования сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, в остальной части - открытое судебное заседание", - говорится в сообщении.

Суд также продлил срок содержания под стражей 16 подсудимым, участнику группировки Солдатову - домашний арест. Продлен также срок ареста, наложенного на имущество. Судебное разбирательство по делу начнется 2 июля.

О деле банды Пичугина

В уголовном деле 18 фигурантов, один содержится под домашним арестом, остальные содержатся под стражей, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды), совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще трое фигурантов заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. 49-летний Махач Азизов приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, у него конфискованы деньги, полученные преступным путем. 41-летний Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, 51-летний Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 1992 по 1994 год Пичугин создал на территории Коми организованную преступную группировку. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Злоумышленники незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.

В СК РФ сообщали, что на вооружении участников преступного сообщества был солидный арсенал. В ходе обысков были обнаружены и изъяты оружейные схроны, у членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок. В деле насчитывается 311 томов, около 700 свидетелей.