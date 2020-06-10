Районных чиновников в Крыму привлекли к ответственности после убийства шестилетней девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Чиновников администрации Ленинского района Крыма привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за семьей шестилетней девочки, в убийстве которой обвиняется друг ее отца. Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Шестилетняя девочка пропала 31 мая, когда отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным Следственного комитета, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. Отец девочки был задержан по подозрению в оставлении в опасности, а его приятеля обвиняют в убийстве и изнасиловании ребенка.
"Несмотря на многочисленные сообщения о правонарушениях и возможном асоциальном поведении в семье ребенка, имеющиеся факты конфликтов, злоупотребления спиртными напитками, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района меры, направленные на ограничение в родительских правах и отобрание малолетней, постановке семьи на соответствующий учет, не приняты. В связи с этим в адрес администрации Ленинского района внесено представление, которое рассмотрено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева ранее сообщила ТАСС, что органы опеки региона не следили за семьей шестилетней девочки. Обвиняемый признался в совершении преступлений в отношении ребенка. Следственный комитет в среду также сообщил о возбуждении дела о халатности чиновников органов системы профилактики.
Надзорные органы также внесли представление местной полиции. "Должностными лицами ОМВД России по Ленинскому району обвиняемый, имеющий неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное тяжкое преступление, несвоевременно поставлен на соответствующий профилактический учет. Меры, направленные на установление последнему административного надзора, не приняты. В адрес ОМВД России по Ленинскому району внесено представление, которое находится на рассмотрении", - сообщается на сайте.