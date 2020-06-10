Районных чиновников в Крыму привлекли к ответственности после убийства шестилетней девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Чиновников администрации Ленинского района Крыма привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий контроль за семьей шестилетней девочки, в убийстве которой обвиняется друг ее отца. Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Шестилетняя девочка пропала 31 мая, когда отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным Следственного комитета, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. Отец девочки был задержан по подозрению в оставлении в опасности, а его приятеля обвиняют в убийстве и изнасиловании ребенка.