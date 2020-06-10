Адвокат Казначеева заявил, что музыкант никогда не пользовался даркнетом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Арестованный в Берлине по запросу США в рамках уголовного дела о кибермошенничестве и отмывании более $1 млн музыкант и диджей Денис Казначеев никогда не пользовался даркнетом (скрытый сегмент интернета). Об этом журналистам заявил немецкий адвокат артиста Джонатан Баумайстер.

"Казначеев никогда не посещал даркнет, никаких действий не предпринимал и средств, соответственно, не получал. Он знает, что он с этим делом никак не связан. Но подробности будут известны только тогда, когда придут материалы дела", - сказал адвокат.

Джонатан Баумайстер допустил, что Казначеев, как гражданин России, может быть экстрадирован в США. "У нас с США есть определенные договорные отношения. В частности, закон об экстрадиции преступников, который предусматривает такую процедуру", - подчеркнул юрист. Он уточнил, что был привлечен для осуществления защиты Казначеева через дежурную службу немецкой адвокатской коллегии, но вместе с тем у него есть доверенность от музыканта на осуществление его защиты.

По его словам, дело артиста будет рассматривать высший суд Берлина, который "сделает это внимательно и беспристрастно, проверив, есть ли все необходимые предпосылки для экстрадиции". Адвокат также выразил надежду на изменение меры пресечения подзащитному с содержания под стражей на другую, "чтобы с какого-то момента Казначеев мог бы наблюдать за производством по своему делу, находясь на свободе, потому что нет острой необходимости содержать его в тюрьме". "Он проживает в Берлине, не собирается скрываться от следствия, лишен каких-либо ресурсов и возможностей где-то скрываться. Казначеев известный в мире артист, кроме музыки ничем не занимается, хочет и впредь сосредоточиться на этом", - резюмировал Баумайстер.

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, по версии американских правоохранительных органов, используя даркнет, отмыл со своими пособниками более $1 млн. Вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года.