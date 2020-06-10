Водитель фургона, сбивший трех человек в центре Екатеринбурга, признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Водитель фургона Fiat Ducato, который в центре Екатеринбурга сбил трех человек, признал вину, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых во вторник.

"Представители МВД избрали в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде в связи с тем, что он на допросе, который все еще продолжается, дал признательные показания, вину свою признает, сам по звонку полиции прибыл на следственные действия", - сказал Горелых.

Он добавил, что водитель был трезв, в момент аварии находился в адекватном состоянии. "Он не является злостным нарушителем. Согласно базам данных, у него всего два административных правонарушения. Официально он не трудоустроен, занимался подработкой - вывозил мусор из частного сектора. Расследование находится на контроле у руководства Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области", - уточнил начальник пресс-службы.

Авария произошла вечером 8 июня на перекрестке улиц Малышева - Мамина-Сибиряка. Столкнулись Fiat Ducato и Hyundai Accent, в результате которого Fiat Ducato отбросило в сторону пешеходного перехода, и он сбил трех человек. Пострадавших госпитализировали, позднее одна из них умерла в больнице.