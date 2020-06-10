В Татарстане прокуратура проверяет данные об изнасиловании восьмилетней давности

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку данных об изнасиловании отчимом несовершеннолетней из Татарстана, озвученные на телешоу "Пусть говорят" Первого канала. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова инициировала проверку сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Поводом для нее стало заявление двух сестер, которые сообщили во время участия в программе на одном из федеральных телеканалов о насилии и сексуальных домогательствах со стороны отчима", - говорится в сообщении.

Одна из девушек обвинила его в изнасиловании, которое якобы произошло в 2012 году в поселке Осиново Зеленодольского муниципального района. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, трансляция программы намечена на 10 июня, сообщение выявили в ходе мониторинга соцсетей.