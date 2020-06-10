Обвиняемый по делу МН17 ознакомился с документами, переведенными на русский язык

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 июня. /ТАСС/. Обвиняемый по делу о крушении Boeing на Украине Олег Пулатов ознакомился с документами прокуратуры, переведенными на русский язык. Об этом сообщила в среду на слушаниях адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате.

"Да, он ознакомился с теми документами, которые были переведены на русский язык", - сказала она. Однако, по убеждению адвоката, этого недостаточно.

Ранее прокуратура сообщила, что перевела чуть более 200 страниц из дела, насчитывающего сейчас более 40 тыс. страниц. Защита пыталась добиться перевода большего объема документов, однако получила отказ.

"Мы хотели бы обсудить переведенные части с обвиняемым при помощи переводчика, но это невозможно сейчас, мы не можем поехать в Москву (из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса - прим. ТАСС), - добавила Дуссхате. - Обсуждение же таких вопросов по телефону небезопасно и крайне неудобно с учетом сложности дела".

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Суд над ними начался 9 марта. Интересы Пулатова представляет группа из одного российского и двух нидерландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми, среди которых и бывший лидер ополчения ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.