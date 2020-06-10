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Дело Кирилла Серебренникова

Суд вызвал для допроса следователей по делу режиссера Серебренникова

Суд также назначил на 15 июня последний день для предоставления защитой своих доказательств по делу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду вызвал на следующее заседание, которое состоится 15 июня, следователей по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове для допроса следователей СК, проводивших расследование дела", - сказала собеседница агентства.

Суд также назначил на 15 июня последний день для предоставления защитой своих доказательств по делу.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичДело Кирилла Серебренникова
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