Суд в Приморье в середине июня рассмотрит дела о нападении граждан КНДР на пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Находкинский городской суд в Приморье 15, 16 и 17 июня проведет первые заседания по трем уголовным делам о нападении рыбаков из КНДР на российских пограничников осенью 2019 года, сообщили ТАСС помощники судей.

В сентябре 2019 года группа рыбаков из КНДР напала на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю во время задержания за браконьерство. В конце мая 2020 года Генеральная прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении трех рыбаков, обвиняемых в нападении.

"Первое заседание по одному делу назначено на 15 июня на 15:30 (08:30 мск). Заседание по еще двум делам проведут 16 и 17 июня в то же время", - сообщили помощники.

По версии следствия, в сентябре 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе патрулирования в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом иностранного государства, незаконно добывавшее кальмара. Пограничники приняли меры к задержанию, а 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами и напали на 11 пограничников, высадившихся на судно. Трое рыбаков в ходе нападения нанесли военнослужащим удары палками, опасные для жизни и здоровья.

По данным Генпрокуратуры РФ, расследование уголовного дела о противоправных действиях, совершенных остальными иностранными гражданами в составе группы, продолжается.