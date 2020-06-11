В Подмосковье полицейские изъяли героин у водителя

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД изъяли более 1 кг героина у водителя на трассе "Дон" в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Инспекторы 16-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 "Дон", для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства, который двигался в направлении Пятигорска со стороны г. Москвы. При беседе с полицейскими водитель иномарки, 21-летний уроженец ближнего зарубежья, вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под декоративными накладками и в нише под ручным тормозом инспекторы ДПС обнаружили 600 свертков с порошкообразным веществом, общим весом около 1,2 кг", - сказала Петрова.

По ее словам, все обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой установлено, что образцы изъятого порошка являются наркотическим средством - героином.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.