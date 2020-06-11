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Неизвестные с оружием украли из дома пенсионеров в Новой Москве деньги и украшения

Общий материальный ущерб составил более 10 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Четверо вооруженных злоумышленников напали с оружием на дом пенсионеров в поселении Внуковское в Новой Москве и похитили деньги и ювелирные изделия на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Инцидент произошел в поселении Внуковское, поселок ДСК "Мичуринец". В дом ворвались четверо неизвестных в масках, угрожая пистолетами и ножом всем, кто там находился, нанесли телесные повреждения мужчине 1937 года рождения, связали руки клейкой лентой женщине 1947 года рождения, после чего из двух сейфов похитили денежные средства и ювелирные изделия и скрылись. Общий материальный ущерб составил свыше 10 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

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Россия
Более 6 млн рублей украли из сейфа организации на севере Москвы
Возбуждено уголовное дело
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