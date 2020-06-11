Суд в Мурманской области приговорил мужчину к 13,5 годам колонии за попытку теракта

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Жителя города Североморска Мурманской области осудили на 13,5 лет за попытку совершения теракта, организацию террористической деятельности и незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Мурманской области.

"Вторым Западным окружным военным судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 207 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, житель Североморска Мурманской области К. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что преступную деятельность осужденного пресекли сотрудники УФСБ России по Мурманской области. В ходе следствия установлено, что этот гражданин, являясь участником запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", намеревался устроить взрыв в здании межмуниципального отдела МВД в Североморске, чтобы повлиять на органы власти и дестабилизировать их деятельность.

По информации УФСБ, у задержанного обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Кроме того, подтвердилось, что мужчина размещал в сети Интернет обращения, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористического акта.