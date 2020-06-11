В Подмосковье заведено дело на полицейского за вымогательство взятки у коммерсанта

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Командир взвода ППС в Одинцово требовал у предпринимателя 140 тыс. рублей за непривлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу требовал у предпринимателя 140 тыс. рублей за непривлечение его организации к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства работниками", - сказала Петрова.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Затем его уволили из органов по отрицательным мотивам, его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Как пояснила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о получении взятки. "Предварительно установлено, что сотрудник получил денежные средства в размере 140 тыс. рублей от местного коммерсанта. Деньги предназначались за непроведение проверочных мероприятий в отношении работников свалки, принадлежащей предпринимателю", - сообщила Врадий.

В ходе допроса он признал вину. Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Во время задержания у полицейского изъяли также свертки с неустановленным веществом, оно направлено на исследование. "По его результатам будет дана правовая оценка действиям подозреваемого и в этой части", - добавила представитель ГСУ.

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