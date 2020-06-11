В Кирове выпал из окна ребенок, которого отец ставил одного на несколько дней

ТАСС, 11 июня. В Кирове прокуратура проводит проверку после падения из окна восьмилетнего мальчика, которого отец оставил дома одного на несколько дней Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Кировской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки в связи с падением 8-летнего ребенка с высоты пятиэтажного дома. Установлено, что воспитывающий ребенка отец на несколько дней уехал в Москву на заработки и закрыл дверь, оставив сына одного в квартире", - говорится в сообщении.

Мальчик с множественными травмами находится в реанимации.

Прокуратура проверяет соблюдение прав ребенка, в том числе законного представителя, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проверку проводят также и в полиции, уточнили в пресс-службе калужской прокуратуры.