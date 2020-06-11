На западе Москвы такси столкнулось с полицейским мотоциклом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудник ДПС на мотоцикле получил травмы при столкновении с автомобилем такси на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня днем на Мосфильмовской улице столкнулись автомобиль такси и полицейский мотоцикл, в результате чего сотрудник полиции получил травмы, в том числе сотрясение мозга. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что столкновение произошло у дома 56 по Мосфильмовской улице, сотрудник полиции пострадал.