В Петербурге арестовали мужчину по подозрению в убийстве адвоката в 1996 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Житель Архангельской области, задержанный сотрудниками уголовного розыска петербургской полиции по подозрению в убийстве адвоката в 1996 году, отправлен под стражу, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарасова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений")", - говорится в сообщении. Под стражей он пробудет до 8 июля.

Сам подозреваемый сообщил, что воспитывает сына один, оформил явку с повинной, обещал не скрываться и возражает против заключения в СИЗО.

Ранее в петербургской полиции сообщили, что сотрудники уголовного розыска задержали в Архангельской области мужчину после того, как его отпечатки пальцев совпали с теми, которые были найдены на месте убийства петербургского адвоката Станислава Панковского в 1996 году. Тогда же было возбуждено уголовное дело по названной статье УК РСФСР (Уголовный кодекс РСФСР действовал до 1997 года), однако найти подозреваемых не удалось.

Как уточнили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, следователи считают, что подозреваемый проник в квартиру убитого для кражи имущества и ударил ножом потерпевшего в область шеи. При этом обокрасть убитого ему не удалось - его застал случайный свидетель и злоумышленнику пришлось скрыться.