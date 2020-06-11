ВККС рассмотрит обращение о привлечении судьи Хахалевой к дисциплинарной ответственности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит обращение о привлечении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится на сайте коллегии.

"Рассмотрение обращения президиума Совета судей Российской Федерации о привлечении судьи Краснодарского краевого суда, члена Совета судей Российской Федерации Хахалевой Елены Владимировны к дисциплинарной ответственности состоится 17 июня", - сообщается на официальном сайте ВККС. Рассмотрение вопроса назначено на 10:00 мск.

Ранее совет судей Российской Федерации провел заседание по обращению председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова в отношении судьи Елены Хахалевой, по итогам заседания в действиях Хахалевой выявили признаки дисциплинарного поступка. Подробности не разглашались.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начал разгораться после того, как летом 2017 года распространилась информация о свадьбе ее дочери. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, оценил в соцсетях расходы на торжество в 2 млн долларов.

Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о финансировании свадьбы, не найдя подтверждения ни одного факта, порочащего репутацию судьи. Председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк тогда сообщил ТАСС, что совет получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой трижды, кроме того, в совете заявляли, что опубликованная информация является клеветой и может быть попыткой давления на судью.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Также она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула пост главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В собственности жилой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м соответственно.