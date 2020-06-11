СК в Костромской области возбудил второе дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ

КОСТРОМА, 11 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту сбыта костромской организацией просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких, это уже второе уголовное дело, возбужденное в регионе из-за сбыта просроченных ИВЛ. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Костромской области, возбуждено уголовное дело по дополнительно выявленному эпизоду преступной деятельности по сбыту недоброкачественных медицинских изделий - аппаратов искусственной вентиляции легких, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 апреля компания "Кострома-Медико" заключила с коммерческой организацией из Московской области договор о продаже 290 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5НР" 1998-1999 годов выпуска. Сумма сделки составила 20,3 млн рублей, аппараты были отгружены покупателю со склада в городе Костроме.

"Технической документацией на данные аппараты производства АО "Уральский приборостроительный завод" установлен срок их хранения в упаковке производителя не более 5 лет. Согласно полученным следствием сведениям от производителя и территориального органа Росздравнадзора по Костромской области, с учетом истечения всех возможных сроков хранения данных аппаратов, предусмотренных технической документацией, их эксплуатация невозможна и не допускается", - уточняет пресс-служба.

Ранее следственные органы в Костромской области возбудили уголовное дело по факту сбыта костромской компанией 50 наркозно-дыхательных аппаратов "ФАЗА-5НР" 1999 и 2000 годов выпуска за 6 млн рублей. Аппараты были отгружены со склада в Костроме 6 апреля и поставлены фирме из Владимира.

Два уголовных дела соединены в одно производство. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.