В Петербурге СК возбудил дело из-за фейкового видео о продаже медицинских масок из Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за появившегося в интернете видеоролика, в котором утверждается, что в одном из магазинов продаются защитные маски, которые якобы являются гуманитарной помощью из Китая. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в середине мая в интернете был обнаружен видеоролик, на котором заснят прилавок магазина с одноразовыми масками. В ролике утверждается, что эти маски нельзя продавать, так как они являются гуманитарной помощью из Китая.

Следователи установили, что надписи на упаковках с масками на китайском языке не содержат какой-либо информации о том, что товар является гуманитарной помощью и не подлежит продаже. Следователи также выяснили, что данные маски импортированы из-за границы магазином.

Разместившего видео в сети пока не установили, ведется его розыск.