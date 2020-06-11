В Чечне спасатели ищут двух пропавших детей на реке Терек

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели и волонтеры в Чечне ведут поиски двух детей, предположительно, утонувших в реке Терек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Наурском районе Чеченской Республики пожарные, спасатели МЧС и волонтеры ведут поиски двух детей 10 и 11 лет, которые, предположительно, утонули в реке Терек. Задействованная группировка проводит обследование береговой линии в радиусе нескольких километров, выставлены наблюдательные посты", - отметили в пресс-службе.

Спасатели МЧС также ведут поиски на плавсредствах в русле реки. "ЧП произошло днем на окраине станицы Калиновская. К сожалению, пока поиски пропавших детей результатов не дали. Сотрудники МЧС не теряют надежды на то, что дети живы", - добавили в ведомстве.