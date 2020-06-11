В Калининграде экс-полицейский взят под домашний арест по делу о смерти мужчины от ожогов

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Калининграде отправил под домашний арест бывшего полицейского, задержанного по делу о смерти от ожогов в отделе полиции задержанного за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следователя регионального управления Следственного комитета обвиняемому Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Бывший старший оперативный дежурный ОМВД России по Московскому району города Калининграда был задержан 10 июня. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, где он умер ночью 20 октября.

Следствие считает, что дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела и старший оперативный дежурный, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали его в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. В начале марта бывшему начальнику смены дежурной части отдела, где произошел инцидент, было предъявлено обвинение по пункту "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Он находится под домашним арестом.

В пресс-службе областного УМВД ТАСС уточнили, что оба обвиняемых уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в октябре 2019 года. "Оперативный дежурный и начальник смены дежурной части были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности оказывают оперативное сопровождение расследованию", - сказали в пресс-службе, добавив, что оба бывших полицейских были задержаны и переданы в Следственный комитет сотрудникам оперативно-разыскной части собственной безопасности управления.