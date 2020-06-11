Начальника полиции Сызрани задержали по подозрению в получении взятки

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Начальник полиции города Сызрань Самарской области Андрей Гусаров задержан по подозрению в получении взятки в 350 тыс. рублей, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника МУ МВД России "Сызранское", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Андрей Гусаров в своем служебном кабинете 10 июня получил через посредника взятку в 350 тыс. рублей от предпринимателя.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.