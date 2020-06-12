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На востоке Москвы загорелся ангар

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ангар загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы, есть угроза, что от него загорятся другие постройки. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелся ангар по адресу Открытое шоссе, 80", - сказал собеседник агентства. По его словам площадь пожара составляет 300 кв. м. Он отметил, что на место происшествия прибыли 15 единиц техники. 

В настоящее время возгорание локализовано. По данным источника, в ходе пожара рухнула крыша постройки, ее обрушение произошло по всей площади. Ранее собеседник агентства сообщил, что есть угроза распространения пламени на соседние постройки

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