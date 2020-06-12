В Москве потушили пожар в ангаре

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пожар в ангаре на Открытом шоссе на востоке Москвы полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичного ГУ МЧС.

"Происходило загорание металлического ангара на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 07:10 мск загорание было ликвидировано, в результате пожара произошло обрушение ангара. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара принимали участие 15 единиц техники и что есть есть угроза распространения пламени на соседние постройки.