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В Москве потушили пожар в ангаре

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пожар в ангаре на Открытом шоссе на востоке Москвы полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичного ГУ МЧС.

"Происходило загорание металлического ангара на общей площади около 300 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 07:10 мск загорание было ликвидировано, в результате пожара произошло обрушение ангара. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара принимали участие 15 единиц техники и что есть есть угроза распространения пламени на соседние постройки.

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