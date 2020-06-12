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Режим ЧС объявили в поселке в Магаданской области из-за разрушающихся опор пятиэтажки

Инцидент произошел в поселке Холодный. Во временное жилье переселили 20 семей дома, в ближайшее время им предоставят муниципальные квартиры в городе Сусуман

ТАСС, 12 июня. Власти объявили режим ЧС в поселке Холодный Магаданской области из-за аварийного состояния опор жилой пятиэтажки. Об этом сообщил в Instagram глава региона Сергей Носов.

"В поселке Холодный объявили режим ЧС из-за разрушающихся свайных опор одного из домов. Здание 1995 года постройки не было признано аварийным. Чтобы не подвергать живущим в нем людей опасности, 20 семей переселили во временное жилье", - написал Носов.

В ближайшее время администрация завершит подготовку муниципальных квартир в городе Сусуман и люди смогут переехать туда. "Дальнейшие перспективы будут известны после результатов экспертизы", - добавил Носов.

Поселок Холодный находится в 13 км от Сусумана, в нем проживает около 800 человек.

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РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
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