В ДТП в Самаре пострадали пять человек

САМАРА, 12 июня. /ТАСС/. Авария с двумя автомобилями произошла в Самаре, в результате пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции региона, распространенном в пятницу.

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault, водитель автомобиля ВАЗ-2110 и три несовершеннолетних пассажира 2004, 2006, 2006 годов рождения, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2110", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошла в Самаре около 05:00 по местному времени на перекрестке улицы Вольской и проспекта Кирова. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault.

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.