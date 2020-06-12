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В ДТП в Самаре пострадали пять человек

Среди них три ребенка

САМАРА, 12 июня. /ТАСС/. Авария с двумя автомобилями произошла в Самаре, в результате пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции региона, распространенном в пятницу.

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault, водитель автомобиля ВАЗ-2110 и три несовершеннолетних пассажира 2004, 2006, 2006 годов рождения, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2110", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошла в Самаре около 05:00 по местному времени на перекрестке улицы Вольской и проспекта Кирова. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 проехал на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault.

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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