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В Белоруссии из-за грозы и ливней были обесточены 428 населенных пунктов

По данным МЧС республики, пострадавших в результате непогоды нет

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Электроснабжение 428 населенных пунктов Белоруссии оказалось нарушено из-за гроз, ливневых дождей и сильного ветра. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба государственного объединения "Белэнерго".

"Восстановлено электроснабжение 334 населенных пунктов, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 94 населенных пунктах, большинство из них - в Витебской области", - говорится в сообщении. Ведутся работы на 23 воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ, при этом задействован необходимый персонал, механизмы и техника.

За последние сутки на большей части территории республики прошли грозы, в отдельных районах наблюдались при этом сильные ливни и шквалистое усиление ветра, что привело к нарушению электроснабжения потребителей.

По данным МЧС республики, в результате непогоды в стране повалены более 50 деревьев, поврежден десяток автомобилей, несколько жилых домов, пострадавших нет.

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