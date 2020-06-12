В Амурской области погиб ребенок и пострадали пять человек в аварии с автобусом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пять человек пострадали и один ребенок погиб в лобовом столкновении легкого автомобиля и автобуса в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"На 1-м км автодороги "Подъезд к пос. Талакан от ФАД "Амур" [женщина] - водитель автомобиля Toyota выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автобусом Fiat Ducato. В результате пассажир Toyota, мальчик 2008 года рождения, погиб, водитель и еще трое ее пассажиров, а также один пассажир автобуса пострадали", - сообщили в ГИБДД.

Выезд на встречную полосу был запрещен. По данным ГИБДД, мальчик находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Автобус перевозил 12 пассажиров по маршруту Благовещенск - Талакан.