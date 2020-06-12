Сильный ветер опрокинул 11 грузовиков на федеральной трассе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Порывистый ветер опрокинул девять грузовых "Газелей" и две фуры на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате непогоды также повреждена крыша жилого дома, произошли отключения электроэнергии.

"В Андроповском районе на федеральной автодороге "Кавказ", ориентировочно в 40 километрах от города Минеральные Воды, в результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей: девяти грузовых "Газелей" и двух фур", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Водителю одного из грузовых автомобилей требуется помощь, чтобы выбраться из него - двери кабины заблокированы. Введения ограничений в движении на трассе не требуется.

Сильный ветер также повалил деревья на провода и оборвал линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Частичное отключение электроэнергии произошло в городе Минеральные Воды, в селах Гражданское и Ульяновка, в поселке Ленинский и станице Суворовской. В зоне отключения проживают свыше 7 тыс. человек, социально значимые объекты под отключение не попали.

По информации ГУ МЧС, в Андроповском районе шквалистый ветер повредил кровлю двухэтажного жилого дома, где проживают 10 человек, а в селе Курсавка молния ударила в угол жилого дома, в одной из квартир произошло короткое замыкание, возгорания не последовало. "По устранению последствий вышеперечисленных происшествий организованы работы служб экстренного реагирования края", - сообщили в ГУ МЧС.

По данным Ставропольского гидрометцентра, до 14 июня включительно местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 20-23 м/с. В крае объявлено штормовое предупреждение.