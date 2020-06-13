МАК начал расследование по факту происшествия с вертолетом на Кубани

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Международный авиационный комитет начал расследование в связи с происшествием с вертолетом Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщается в субботу на сайте организации.

"1 июня 2020 года в районе станицы Старoнижеcтеблиевской Kрaсноapмeйскогo рaйoнa Kpаснодарского крaя произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-15746, принадлежащим частному лицу. После получения 10 июня 2020 года информации об авиационном происшествии Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, вертолет получил значительные повреждения. Находившийся на борту командир воздушного судна не пострадал.

Ранее об инциденте известно не было.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.