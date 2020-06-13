В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мужчину задержали в Москве за попытку дать взятку инспектору ГИБДД, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В ходе несения службы на улице Генерала Белобородова инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением 27-летнего жителя Московской области за административное правонарушение. За непривлечение его к ответственности мужчина предложил инспектору денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил 5 тыс. рублей в правый кофр служебного мотоцикла, после чего был задержан", - сказали в главке.

Мужчину остановили за нарушение ст. 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Максимальное наказание по ней - штраф в размере до 5 тыс. рублей или лишение прав. Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 291.2 УК РФ ("Покушение на мелкое взяточничество").