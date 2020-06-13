Причиной пожара на объекте с нефтепродуктами в Нижневартовске могла быть поломка техники

Ранее ТАСС также сообщал со ссылкой на источник о том, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать удар молнии. МЧС предупреждало жителей о грозе и сильном ветре в тот день.

"Сейчас дознаватель работает, версии есть. Там, во-первых, ремонтные работы проводились. Первоначально говорили о том, что при перекачке топлива сам насос поломался - перегрелся, из-за чего произошло возгорание", - сообщил собеседник агентства, отметив, что это одна из версий происшествия. У дознавателя есть трое суток, чтобы установить причину случившегося.

Сообщение о пожаре в Нижневартовске поступило накануне в 17:31 (15:31 мск), нефтяной резервуар, находящийся на ремонте, горел на площади 400 кв. м. В результате пострадали два человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту начали проверку региональная прокуратура и следственное управление СК по автономному округу.