В больнице в Орле произошел пожар

ТАСС, 13 июня. В кабинете рентгена больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко в Орле произошел пожар утром в субботу. Было эвакуировано 75 человек, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Орловской области.

"Около 09:00 мск поступило сообщение о возгорании в рентген-кабинете в больнице скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко в городе Орле. Из-за задымления было оперативно эвакуировано 75 человек. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, произошло возгорание мебели и оборудования на площади около 5 кв. м. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, добавили в пресс-службе.