Два человека погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

САМАРА, 13 июня. /ТАСС/. Два человека, находившиеся на борту самолета Як-52, совершившего жесткую посадку в Самарской области, погибли. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области

"В результате падения оба члена экипажа погибли", - говорится в сообщении.

В Самарской области в субботу в районе аэродрома Бобровка совершил жесткую посадку самолет Як-52. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а на борту были только пилоты - 52-летний инструктор и 18-летний курсант.

Самолет получил значительные повреждения, возгорания на месте крушения не произошло. На земле жертв и разрушений нет.