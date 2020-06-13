В дагестанском селе погиб ребенок при пожаре в частном доме

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в дагестанском селе Сиртыч, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В субботу около 9 утра в селе Сиртыч Табасаранского района Дагестана в полутораэтажном частном доме произошел пожар. По предварительным данным, погибла трехлетняя девочка. Причины произошедшего уточняются", - сообщил собеседник агентства.

В экстренных службах республики ТАСС подтвердили факт пожара, отметив, что информация о гибели ребенка проверяется.