В Подмосковье пострадали два человека в результате столкновения двух грузовиков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении грузовиков на трассе А-108 около поселка Ивановское в Подмосковье. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 15:10 поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Ступино, 36-й км трассы А-108, в 12 км южнее населенного пункта Ивановское. В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Пострадали два человека", - сказали в главке.

При столкновении загорелся грузовик, перевозивший продукты питания. В 15:30 открытое горение было ликвидировано на площади 20 кв. м. Пострадавшие госпитализированы.