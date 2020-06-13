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В Тульской области из-за непогоды нарушено электроснабжение более 600 домов

В ночь на 13 июня в регионе прошел сильный дождь с грозой, порывы ветра достигали 17 м/с

ТУЛА, 13 июня. /ТАСС/. Более 600 домов различной этажности в Алексинском районе Тульской области и городе Туле остались в субботу днем без электричества из-за порывистого ветра. Об этом сообщила пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступила информация о частичном отключение электроснабжения в двух муниципальных образованиях (в девяти населенных пунктах муниципального образования Алексинский район и частично в одном населенном пункте городского округа Тула). В зону отключения попало более 600 домов различной этажности", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, электроснабжение в Туле оперативно восстановлено, в Алексинском районе продолжают работать аварийные бригады.

Сильный дождь с грозой и порывами ветра до 17 м/с прошли в Тульской области в ночь на 13 июня. По информации пресс-службы администрации Тулы, ветром было повалено 21 дерево, пострадавших нет. Ликвидировать последствия непогоды коммунальные службы начали с 07:00 мск.

Непогода, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранится в регионе до конца суток 13 июня и в течение 14 июня. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 12-17 м/с, сильный дождь, в отдельных районах - гроза.

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