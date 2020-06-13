Суд в Петербурге арестовал организаторов фирмы, охранник которой стрелял в студента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения троим подозреваемым в мошенничестве организаторам фирмы по выдаче медицинских книжек, одному из обманутых клиентов которой охранник выстрелил в голову. Двое из них отправлены в СИЗО, один - под домашний арест, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меры пресечения Людмиле Никифоровой, Гвидону Аветисяну и Никите Потапову, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Никифорову и Потапова заключили в СИЗО до 4 августа, Автисяна - под домашний арест до той же даты. Суд отказался заключать его в СИЗО из-за состояния здоровья.

Как считают следователи, трое арестованных совместно организовали мошенническую схему: в офисе на Невском проспекте в центре Петербурга они брали деньги с граждан, обещая оформить им медицинские книжки, но на самом деле исполнять эти обязательства не планировали. Следователи установили, что таким образом с конца мая по начало июня этого года подозреваемые смогли обмануть не менее 10 клиентов, получив с каждого от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено следователями управления МВД Центрального района Петербурга после произошедшего 4 июня инцидента с одним из клиентов фирмы. Студент Санкт-Петербургского госуниверситета, обращавшийся в компанию для оформления документов и не получивший их, пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с охранником, который выстрелил ему в голову из травматического пистолета и скрылся. Молодой человек был госпитализирован с тяжелыми травмами, 13 июня в вузе сообщили, что он умер.

5 июня полицейские задержали стрелявшего охранника, следователи Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Задержанный охранник арестован.