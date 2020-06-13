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В ДТП под Ростовом-на-Дону пострадали четыре человека

Среди пострадавших два ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Четыре человека, включая двоих детей, получили травмы в дорожно-транспортном происшествии под Ростовом-на-Дону, сообщили в субботу в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 12:45 мск на 12-м км автодороги Азов - Ростов водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, по предварительным данным, на мокрой дороге не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего столкнулся с попутным [автомобилем] Hyundai Porter. В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi Grandis: девочки 2009, 2005 годов рождения, девушка 2002 года рождения, женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее управление ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону информировало жителей города о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений 13 июня, в том числе ливневых дождях в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20 - 23 м/с.

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