В Ногинске росгвардейцы задержали вооруженного пистолетом вора-домушника

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мужчину, пытавшегося обокрасть квартиру и открывшего огонь из пистолета, задержали в Ногинске. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Накануне, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о срабатывании сигнализации в одной из квартир в Истомском переулке Ногинска. Прибыв на место, сотрудники заметили мужчину у открытого окна квартиры на первом этаже. При этом в руке у него был предмет, похожий на пистолет. Выпрыгивая на улицу, злоумышленник произвел выстрел в оконную раму", - сказали в ведомстве.

Он попытался сбежать, но был задержан. Злоумышленником оказался 30-летний житель Орехово-Зуевского района. Он пояснил, что хотел украсть из квартиры электронику, но его спугнула сигнализация. Как и почему он начал стрелять, объяснить не смог. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства, а оружие - на экспертизу.