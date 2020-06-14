Reuters: в двух атаках исламистов на северо-востоке Нигерии погибли не менее 60 человек

ТАСС, 14 июня. По меньшей мере 40 мирных жителей и 20 военнослужащих погибли в субботу в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, нападения произошли в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзай.

В среду агентство France-Presse со ссылкой на нигерийское командование информировало о гибели 9 июня в районе Губио штата Борно 69 мирных граждан от рук террористов группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) - подразделения "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). ISWAP была создана в 2015 году отрядами, отколовшимися от возникшей в Нигерии в 2002 году исламистской террористической группировки "Боко харам".