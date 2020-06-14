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В бухте Крашенинникова на Камчатке произошел разлив мазута

Пятно обнаружили жители Вилючинска

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура в воскресенье начала проверку после разлива мазута в акватории бухты Крашенинникова в ЗАТО Вилючинск, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 13 июня жители Вилючинска обнаружили пятно мазута, которое ветром прибило к берегу бухты. Этот факт вилючинцы запечатлели на видео, которое попало в соцсети.

"Надзорное ведомство проверит соблюдение требований природоохранного законодательства, выяснит все обстоятельства случившегося, способствовавшие этому причины и условия. Будет дана оценка размеру причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Бухта Крашенинникова находится на восточном берегу полуострова Камчатка.

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