Площадь лесного пожара вблизи крупного села на Камчатке увеличилась в 100 раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара вблизи села Эссо на Камчатке с 10 июня увеличилась с 3 до 300 га, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС по Камчатскому краю.

10 июня на сопке в нескольких километрах от села Эссо загорелся валежник. Ликвидировать возгорание пока не удалось.

"Пожар был обнаружен 10 июня на площади три гектара, к настоящему моменту площадь возгорания достигла около 300 гектаров, Тушение осложняет большая крутизна склона и труднодоступная местность, а также сухая безветренная погода", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы более 50 пожарных, два вертолета с водосливным устройством, бульдозеры и вездеходы. Для защиты населенного пункта от пожара проложена минерализованная полоса протяженностью 30 ки и шириной 10 м. Дым в селе Эссо не наблюдается, запах гари не чувствуется.

Эссо - село в Быстринском муниципальном районе Камчатки. Один из самых посещаемых туристами населенных пунктов полуострова. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - около 520 км, население - почти 2 000 человек.