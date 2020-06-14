СМИ: в Гонконге произошла авария на химпредприятии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /ТАСС/. Не менее 10 человек в Гонконге получили ранения в воскресенье в результате частичного обрушения конструкций на предприятии по переработке химических отходов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Инцидент произошел на подконтрольном правительству предприятии, которое действует с 1993 года на острове Цинъи и способно перерабатывать до 100 тыс. тонн химотходов в год. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как критическое.

К месту аварии прибыли спасательные службы. Они освободили четырех человек, которые оставались под завалами. Проводится оценка ущерба и угрозы экологической безопасности объекта.