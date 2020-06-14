В Москве произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на 1-й Фрезерной улице на юго-востоке Москвы, мужчина дважды выстрелил безработному в голову из пистолета, после чего был задержан, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в ночь на субботу в службу "02" поступило сообщение от сотрудников скорой помощи об огнестрельном ранении на 1-й Фрезерной улице в районе дома 2/1, строение 25. "Прибывшими на место полицейскими задержан 28-летний мужчина, зарегистрированный в Ростовской области, который в ходе конфликта с неработающим мужчиной 1985 года рождения два раза выстрелил ему в голову из травматического пистолета "МР-80-13Т". Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД отметили, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, ушибы головного мозга, огнестрельное ранение. Полиция изъяла у стрелявшего травматический пистолет, разрешение на оружие и один патрон. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).