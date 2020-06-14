В центре Москвы во время конфликта пострадал один человек

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мужчина получил ранение во время конфликта на улице Талалихина в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставили 25-летнего мужчину с колото-резаным ранением, проникающим в грудную клетку и брюшную полость.

"Сотрудниками полиции установлено, что в 19:30 мск в субботу по адресу: улица Талалихина, дом 33, строение 1, неизвестный в ходе конфликта с пострадавшим неустановленным предметом причинил ему ранение, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что неизвестный нанес пострадавшему ранение ножом.