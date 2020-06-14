В Калифорнии начали расследование в связи со смертью латиноамериканца после задержания

ТАСС, 14 июня. Полиция города Сан-Бернардино (штат Калифорния) начала разбирательство после того, как в этом городе латиноамериканец был ранен при задержании полицейскими и впоследствии умер в больнице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter департамента полиции Сан-Бернардино.

Как отмечается в заявлении, сотрудники правоохранительных органов в субботу отреагировали на сообщение о стрельбе, поступившее в участок. "Патрульные полицейские прибыли и обнаружили соответствующего описанию подозреваемого, который все еще держал в руке, как представляется, черный пистолет. Произошла перестрелка с участием полицейского, подозреваемый был ранен", - пояснили в полицейском департаменте. После случившегося пострадавшего доставили в госпиталь, где констатировали его смерть.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится расследование. Других подробностей не приводится.

Ситуация с задержаниями полицией в США

По данным властей штата Джорджия, в пятницу вечером правоохранители попытались задержать Рейшарда Брукса в городе Атланта, который находился в автомобиле у ресторана Wendy's в нетрезвом виде. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. В свете произошедшего начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку.

В субботу в Атланте начались демонстрации против жестокости со стороны стражей порядка. Число протестующих достигало нескольких сотен. Во время демонстраций в ресторане, рядом с которым стреляли в Брукса, начался пожар. Протестующие также перекрыли две автомагистрали в Атланте. Они связывают Джорджию с соседними штатами. Сотрудники полиции, пытаясь разогнать протестующих, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.