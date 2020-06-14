Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух пассажирских самолетов в аэропорту Пулково в воскресенье днем. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Boeing 737-800 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту ("Уральские авиалинии") в аэропорту Пулково 14.06.2020 в 12:50", - говорится в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, при рулении Boeing 737-800 зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320. Высадку всех пассажиров провели в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов также не было. Отправляющимся бортам готовится замена.

На место происшествия выехал санкт-петербургский транспортный прокурор, ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ также начал проверку после инцидента, сообщается на сайте ведомства. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.

В новость внесены изменения (16:41 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.