В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных

ТАСС, 14 июня. Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального ведомства.

"12 июня 2020 около трех часов ночи в Бежицком районе Брянска обнаружено тело 45-летней местной жительницы без признаков жизни с телесными повреждениями, характерными для укусов животных. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека") - говорится в сообщении.

Ведется следствие. Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, уточнили в пресс-службе брянского СУ СК.