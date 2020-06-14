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В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело

ТАСС, 14 июня. Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального ведомства.

"12 июня 2020 около трех часов ночи в Бежицком районе Брянска обнаружено тело 45-летней местной жительницы без признаков жизни с телесными повреждениями, характерными для укусов животных. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека") - говорится в сообщении.

Ведется следствие. Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, уточнили в пресс-службе брянского СУ СК. 

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