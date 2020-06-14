Град повредил крыши около 100 домов, больницы и школы в Зеленчукском районе КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Кровля около 100 частных домов, больницы и школы в станице Кардоникской в Карачаево-Черкесии повреждены градом, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС России по КЧР.

"В результате ливней и града в станице Кардоникской Зеленчукского района произошло повреждение кровель 94 частных домовладений. По уточненной информации, повреждения получили также кровля средней общеобразовательной школы №3, крытый навес в детском саду, Кардоникская участковая больница, три частных автомобиля", - сообщили в управлении.

На место выехали сотрудники регионального Центра управления в кризисных ситуациях, информация уточняется.

Ранее в МЧС предупредили, что в период с 13 по 14 июня местами на территории КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.